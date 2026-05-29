Глава АСА: UFC получит бой Гасанов — Вагаев за копейки. А у нас получили бы в разы больше

Президент АСА Магомед Бибулатов высказался насчёт возможного поединка экс-чемпионов АСА Магомедрасула Гасанова и Абубакара Вагаева на турнире UFC в Абу-Даби.

«Узнал о информации о бое Гасанова и Вагаева в UFC ещё до того, как эта информация попала в массы. Был в курсе, но не контактировал с бойцами. Нам абсолютно не обидно, что этот поединок пройдёт в UFC. Это спорт. Когда ты приходишь в ММА, ты должен драться с тем, кого тебе даст лига. Ты наёмный рабочий, а условия ставят те, кто даёт тебе эту работу.

Обиден один момент: если у ребят будут стандартные контракты, то UFC получит такой крутой бой, можно сказать, за копейки. В АСА эти ребята за бой между собой могли получить, плюс-минус, в 10 раз больше. Мы пытались организовать такой поединок до того, как Альберт Туменов бросил вызов Гасанову. Мы предлагали такой вариант Вагаеву, но тот предпочёл защищать свой пояс в 77 кг. И этот бой не состоялся. А так я рад за ребят. Я не смотрю на ситуацию как руководитель, а смотрю как спортсмен.

Рад за них, что у них получилось подписаться в UFC. Здесь они показали свой уровень и были одними из самых верных бойцов лиги. Теперь они будут показывать свой уровень там. Обидно, что если их сведут между собой в первом поединке, то у кого-то будет поражение в дебюте. Это чуть печально. Хотелось бы, чтобы они стартанули с побед. Желаю удачи ребятам. Точно буду смотреть этот поединок», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.