«Хотел бы победить нокаутом, но готовлюсь к войне». Павлович — о поединке с Тейшейрой

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович высказался насчёт предстоящего боя с 15-м номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Таллисоном Тейшейрой, который состоится в субботу, 30 мая, на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Обычно парни стараются не ввязываться в бои против меня, потому что знают, что это ни к чему хорошему не приведёт. Я увидел, что он что-то сказал обо мне, поэтому решил немного изменить тактику и сделать ему предупреждение.

Я всегда готов к бою, каким бы он ни был. Конечно, люди ожидают нокаута, я бы тоже хотел победить нокаутом, но это то, к чему нельзя подготовиться, это происходит неожиданно. Конечно, победа нокаутом — это то, чего ты хочешь: закончить бой, получить дофамин, этот опыт и испытать эти эмоции — но я готовлюсь не к этому. Я готовлюсь к тяжёлому бою, к войне, к жестокой схватке, и мы обязательно выйдем в октагон и покажем, к чему мы подготовились», — сказал Павлович в интервью пресс-службе UFC.