Сергей Павлович провёл битву взглядов с Таллисоном Тейшейрой перед боем в Китае

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович провёл битву взглядов с 15-м номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Таллисоном Тейшейрой в преддверии поединка, который состоится в субботу, 30 мая, на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.