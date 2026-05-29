Илия Топурия высоко оценил настрой и форму Макгрегора перед поединком с Холлоуэем

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия высоко оценил настрой и форму ирландца Конора Макгрегора перед поединком с Максом Холлоуэем, который пройдёт 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я думаю, [Макгрегор] теперь воспринимает бой против Холлоуэя серьёзно, как и свои тренировочные сессии. Никогда не знаешь, когда мы видим что-то в соцсетях, мы никогда не знаем правды [что на самом деле чувствует человек]. Конор может тренироваться утром и тусоваться ночью, но сейчас он кажется собранным», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.