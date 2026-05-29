Павлович объяснил, почему согласился на бой с 15-м номером рейтинга UFC Тейшейрой

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович объяснил, почему решил согласиться на бой против 15-го номера рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильца Таллисона Тейшейры, который состоится в субботу, 30 мая, на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Вверху рейтинга образовалась небольшая пробка. Поэтому я согласился на бой с соперником, который намного ниже меня в топ-15. Я хотел убедиться, что у меня будет бой и всё пойдет по плану. Когда пробка рассосётся, все начнут драться друг с другом и мы увидим, что нас ждёт», — сказал Павлович в интервью пресс-службе UFC.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.