Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 мая, в Макао (Китай) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 277, в третьем по значимости событии которого пройдёт поединок между бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянином Сергеем Павловичем и 15-м номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

Поединок начнётся ориентировочно в 15:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее важные и значимые детали.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.