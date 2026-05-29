Шон О'Мэлли допустил, что погода может повлиять на исход поединков в Белом доме

Экс-чемпион UFC американец Шон О’Мэлли признал, что погодные условия могут повлиять на его бой с Айманном Захаби на турнире UFC Freedom 250 на лужайке Белого дома 14 июня.

«Бой проходит в Белом доме, так что придётся мириться со всем, с чем столкнёмся. Было бы обидно проиграть по причине, не зависящей от твоих навыков. Пусть победит сильнейший. Если что-то сыграет роль из-за того, что поединок на улице, и это каким-то образом повлияет на ход встречи, будет обидно.

Досадно, но никто из нас не подписывал контракт, думая, что бой пройдёт в помещении, понимаешь? Мы все знаем, что будем драться под открытым небом. Все знаем, во что ввязываемся. Может, и не до конца — мы не знаем, что именно произойдёт, — но в курсе, что, возможно, придётся с чем-то справляться. Мы все подписали контракт.

Если погода не будет сумасшедшей, всё решит тот, кто лучше. Кто более опытен, кто качественнее подготовился, — именно от этого, на мой взгляд, будет зависеть исход всех этих боёв. Так что я не слишком беспокоюсь о метеоусловиях, и нам придётся адаптироваться, если будет плохо», — приводит слова О'Мэлли издание MMA Junkie.

По текущему прогнозу, температура в день боя составит от +20ºC до +28ºC.