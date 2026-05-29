Павлович — о Волкове: он оказался одним из самых больших трэш-токеров

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович заявил, что самым большим трэш-токером среди всех его соперников оказался соотечественник Александр Волков, с которым он не общается после поражения в июне 2024 года.

«У нас с ним нет никаких отношений. Мы два спортсмена, которые занимаются своими делами. Я давно это всё проехал, живу своей жизнью. А если человек не находится в твоём понимании жизни, с ним лучше никак не пересекаться. Из всех моих соперников он больше всего пакостей и гадостей наговорил в мой адрес. Как ни странно, он оказался одним из самых больших трэш-токеров. Тейшейра будет пониже классом, однако это нас никак не расслабляет – это тяжёлый вес, поэтому мы настроены серьёзно, на все три раунда. Подготовка была полноценная, плотная – никаких скидок нет. Но объективно если сравнивать, они, конечно же, разные бойцы», — сказал Павлович в интервью Meta Fight на YouTube.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.