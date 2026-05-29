Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович — о Волкове: он оказался одним из самых больших трэш-токеров

Павлович — о Волкове: он оказался одним из самых больших трэш-токеров
Комментарии

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович заявил, что самым большим трэш-токером среди всех его соперников оказался соотечественник Александр Волков, с которым он не общается после поражения в июне 2024 года.

«У нас с ним нет никаких отношений. Мы два спортсмена, которые занимаются своими делами. Я давно это всё проехал, живу своей жизнью. А если человек не находится в твоём понимании жизни, с ним лучше никак не пересекаться. Из всех моих соперников он больше всего пакостей и гадостей наговорил в мой адрес. Как ни странно, он оказался одним из самых больших трэш-токеров. Тейшейра будет пониже классом, однако это нас никак не расслабляет – это тяжёлый вес, поэтому мы настроены серьёзно, на все три раунда. Подготовка была полноценная, плотная – никаких скидок нет. Но объективно если сравнивать, они, конечно же, разные бойцы», — сказал Павлович в интервью Meta Fight на YouTube.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Александр убегал». Тренер Павловича выступил за организацию реванша с Волковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android