Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт провели финальный стердаун перед боем в Екатеринбурге

В пятницу, 29 мая, в Екатеринбурге 35-летний чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и 28-летний немецкий атлет Михаэль Айферт провели финальный стердаун перед боксёрским вечером, который пройдёт в субботу, 30 мая, на «УГМК-Арене».

Фото: RCC

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, а в 2025 году — абсолютным чемпионом после дилогии с Артуром Бетербиевым. В своём последнем бою победил в реванше Артура Бетербиева. Айферт подошёл к бою с Дмитрием на серии из семи побед.

