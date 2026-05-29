Павлович — о планах в UFC: подраться с Ганом или Перейрой

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович на пресс-конференции в Макао поделился ожиданиями от боя с бразильцем Таллисоном Тейшейрой, а также назвал желаемых соперников в случае победы — Алекса Перейру или Сириля Гана.

«Все, кто находятся в топ-15 тяжёлого веса – это опасные ребята. Этот парень может работать как в стойке, так и бороться – оснащён со всех сторон. Я думаю, что у нас будет война. Для него это большая возможность, а для меня – бой, который нужно выиграть, чтобы остаться на вершине и идти дальше. Поэтому будет настоящая война. Наиболее зрелищные бойцы – это Алекс Перейра и Сириль Ган. С кем-то из них подраться было бы прямо отлично», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.

