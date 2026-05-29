Главная Бокс/ММА Новости

«Сейчас я бы её разгромила, но возвращаться не хочу». Роузи — о реванше с Холли Холм
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи, которая недавно победила Джину Карано на турнире лиги MVP, заявила, что могла бы с лёгкостью взять реванш у Холли Холм за поражение нокаутом в 2015 году.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи (W) — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Ронда Роузи
Окончено
SUB
Джина Карано

«Я сказала, что завершила карьеру, это во-первых. А во-вторых, сейчас я совершенно другой боец, и я бы её просто разгромила. Да, я думаю, что у меня определённо есть возможности и способности, чтобы начистить ей табло и переписать всю эту историю, но это больше не имеет для меня значения. Это меня не преследует. Это не самое важное в моей жизни – мнение людей, то, знают ли они, насколько я велика, и тому подобное. Я знаю, насколько я хороша, а мои дети нуждаются во мне, и я хочу быть рядом с ними. Бои – это больше не самое важное в моей жизни. И даже если сейчас у меня есть время и возможность сделать это, я не хочу возвращаться назад – я хочу двигаться только вперёд», — приводит слова Роузи MMA Fighting.

