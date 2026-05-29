Эдди Хирн — о Дане Уайте: размазал бы эту лысую картофельную башку по всему залу

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что продолжает одерживать верх в заочном противостоянии с президентом UFC Даной Уайтом. По словам Хирна, он готов был выйти в ринг с функционером, однако Уайт не сдержал слова.

«Послушайте, у Даны сейчас [происходит] настоящий кошмар. Если честно, у него уже задница должна быть красная, потому что я только и делаю, что постоянно его шлёпаю. UFC сейчас катится куда-то не туда — худший год за долгое время. Их боксёрские проекты просто ужасны.

Он вызвал меня на бой — я согласился. А потом он банально обделался и слился. После этого увидел какую-то шуточную картинку, где у меня якобы течёт краска для волос, и реально поверил, что это настоящее фото. У него сейчас одни поражения за другими.

Честно, я даже не знаю, что тут ещё сказать. Я просто живу у Даны Уайта в голове абсолютно бесплатно. И меня только разочаровывает, что он не сдержал слово и не вышел на бой. Потому что если бы мы оказались в ринге, я бы размазал эту лысую картофельную башку по всему залу.

А потом он говорит, что никто не знал, кто такой Эдди Хирн, пока он не начал обо мне говорить. Ну спасибо, Дана — ты сделал меня огромной звездой в Америке, и наш боксёрский бизнес сейчас отлично идёт.

Но он постоянно несёт чушь, выдумывает какие-то факты, которых вообще не существует. И самое смешное — после всех разговоров о драке он просто испугался и дал заднюю. Что тут скажешь? Люблю тебя, Дана», — сказал Хирн в видео для YouTube-канала Fight Hub TV.