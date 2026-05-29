Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холли Холм: для меня было бы честью сразиться с Карано

Холли Холм: для меня было бы честью сразиться с Карано
Комментарии

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американка Холли Холм заявила, что с удовольствием провела бы бой с Джиной Карано — из уважения и ради чести.

«Обожаю Джину Карано. Возможно, я даже подерусь с ней. Исключительно из уважения, конечно. Кроме уважения, я ничего к ней не испытываю. Считаю её своим другом, но в то же время с огромным удовольствием вышла бы с ней в клетку. Для меня было бы честью с ней сразиться», — сказала Холм в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube.

Холм 44 года. Американка дебютировала на профессиональном ринге в 2002 году, а в 2013-м завершила свою карьеру, после чего спустя 12 лет, в 2025-м, вернулась в бокс.

Сейчас читают:
Роузи победила за 17 секунд. Карано даже не пыталась сопротивляться
Роузи победила за 17 секунд. Карано даже не пыталась сопротивляться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android