Холли Холм: для меня было бы честью сразиться с Карано

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американка Холли Холм заявила, что с удовольствием провела бы бой с Джиной Карано — из уважения и ради чести.

«Обожаю Джину Карано. Возможно, я даже подерусь с ней. Исключительно из уважения, конечно. Кроме уважения, я ничего к ней не испытываю. Считаю её своим другом, но в то же время с огромным удовольствием вышла бы с ней в клетку. Для меня было бы честью с ней сразиться», — сказала Холм в интервью Ариэлю Хельвани на YouTube.

Холм 44 года. Американка дебютировала на профессиональном ринге в 2002 году, а в 2013-м завершила свою карьеру, после чего спустя 12 лет, в 2025-м, вернулась в бокс.