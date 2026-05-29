Усик: моя жизнь — это тренировки, бокс, вера в Бога и семья

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился мыслями о том, что даёт ему силы и фундамент в жизни.

«Моя жизнь — это тренировки, бокс, вера в Бога и, конечно, моя семья. Именно в этом я нахожу свою основу и силу», — написал украинский боксёр на своей странице в социальной сети Х.

После победы нокаутом в 11-м раунде над нидерландским боксёром Рико Верхувеном в профессиональном рекорде Усика 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.