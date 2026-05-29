Оливейра — о Макгрегоре: мне не нравится его манера разговора, но он умеет продавать бои

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что восхищается ирландцем Конором Макгрегором за его вклад в ММА, хотя ему не по душе манера общения и методы промоушена экс-чемпиона.

«[Конор] всегда делает по-своему, всегда хочет выделиться и показать себя. Я уважаю его за то, что он сделал для спорта. Мне не нравится его манера говорить и то, как он раскручивает бои, но он действительно умеет продавать поединки и поднимать наш спорт на новый уровень. И, конечно, на пресс-конференции он, как обычно, наводил шум и устраивал хаос», — заявил Оливейра в видео для YouTube-канала Aviator.