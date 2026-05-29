Все новости
Хирн — Уайту: отпусти Аспиналла из UFC, и я буду платить ему в три раза больше
Глава Matchroom Boxing британец Эдди Хирн предложил президенту UFC Дане Уайту разорвать контракт с чемпионом тяжёлого дивизиона британцем Томом Аспиналлом, пообещав гарантированно платить бойцу минимум в три раза больше, чем он получает сейчас в организации.

«Из его комментариев мне особенно запомнилось вот что: когда Конор Бенн подписался с Zuffa, он заявил: «Эдди должен хотеть, чтобы бойцы зарабатывали как можно больше». Так? Помните? «Он должен быть рад за Конора Бенна, что тот получает больше». Я всё обдумывал эту фразу, и, кажется, у меня появилась идея. Я бы хотел, чтобы Дана Уайт освободил Тома Аспиналла от контракта с UFC, и я гарантирую Дане в письменном виде, что заплачу Тому минимум в три раза больше, чем он получает сейчас. Недавно мы видели, через что пропускает своё тело этот трудолюбивой парень из рабочего класса. Он заслуживает каждой копейки. Поэтому Дана Уайт должен быть счастлив, что Том Аспиналл получит такой контракт. Так что я хотел бы предложить Дане порадоваться за Тома — который крайне несчастлив — и освободить его от обязательств, позволив выйти и заработать значительно больше для себя и семьи. Ведь Дана же именно за это, разве нет? Был бы рад за Тома. Вот чего я хочу.

Ситуация с Томом такова: он связан контрактом с UFC, но, к несчастью для него, подписал договор, который делает его одним из самых вопиюще недооценённых и откровенно недоплачиваемых атлетов, каких я когда-либо видел в коммерческом спорте. Думаю, будет справедливо — ведь Дане нравится видеть, как бойцы получают свой шанс и зарабатывают как можно больше, по его собственным словам, — если он и вправду позволит Тому это сделать. Потому что текущее положение просто неприемлемо. Я смотрю на этого парня, Тома Аспиналла, на то, что зарабатывают представители единоборств по всему миру, и, честно говоря, его гонорары — это просто отвратительно. Всё должно измениться.

Я готов пойти на обмен. Я откажусь от всех юридических проблем вокруг Конора Бенна, если они отпустят Тома Аспиналла. И в письменном виде… он будет получать в пять или шесть раз больше, но письменно закреплю, что Том Аспиналл станет зарабатывать минимум в три раза больше текущего контракта. Ну вот. Тогда мы все вместе отпразднуем успех великого атлета, великого бойца и человека, который заслуживает — как сказал Дана — заработать на этом спорте столько денег, сколько сможет», — сказал Хирн в видео для YouTube-канала iFL TV.

