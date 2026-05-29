Смолов: был приятно удивлён и впечатлён футбольными способностями Хабиба

Бывший форвард «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов оценил футбольные навыки экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

— Как часто играете в футбол сейчас? Поддерживаете ли форму?
— Да, играю в футбол пару раз в неделю. С ребятами, бывшими футболистами. И в падел ещё играю.

— Видел, в Дубае зимой у вас какой-то сумасшедший состав на футбол был: Хабиб, Рублёв, Пьянич.
— Да, было такое.

— Как оцените футбольные способности Хабиба?
— Кстати, я был приятно удивлён и впечатлён! Он очень спортивный. И видно, что он часто играет в футбол. Он молодец, — сказал Смолов в интервью Legalbet.

Напомним, Хабиб неоднократно посещал матчи «Реала» и встречался с игроками команды. Российский спортсмен является известным болельщиком мадридского клуба.

