Пентагон привлекает военных для UFC в Белом доме, но ехать солдаты должны за свой счёт

Министерство обороны США привлекает сотни военнослужащих для участия в турнире UFC на газоне Белого дома, который президент Дональд Трамп проведёт в рамках празднования 250-летия страны. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы, предпочтение отдают младшим офицерам и солдатам, при этом расходы на дорогу и проживание они должны оплачивать самостоятельно.

В одном из документов, распространённых в ВВС США, говорится, что кандидаты обязаны соответствовать нормативам по физической подготовке и соотношению роста к объёму талии. Также им предписано прибыть в парадной форме с коротким рукавом.