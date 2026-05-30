Царукян не будет запасным бойцом на UFC Freedom 250

Известный боец UFC Арман Царукян заявил, что не намерен проходить процедуру взвешивания в качестве официального резервного бойца для титульного боя между Илией Топурией и Джастином Гэтжи на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. Ранее президент промоушена Дана Уайт объявил Царукяна официальным бэкапом.

«Я борюсь 13 июня… Я буду ждать своего шанса на титул», — приводит слова Царукяна Championship Rounds в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, который состоялся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе, Катар, Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Также Арман выступает в промоушене Real American Freestyle (RAF).