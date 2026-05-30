Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Трамп купил акции владельца UFC на фоне продвижения турнира в Белом доме

Трамп купил акции владельца UFC на фоне продвижения турнира в Белом доме
Комментарии

Президент США Дональд Трамп приобрёл акции компании TKO Group Holdings (владеют UFC и WWE) незадолго до активного продвижения турнира UFC, который пройдёт на лужайке Белого дома. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на финансовую декларацию Трампа.

Согласно опубликованным данным, 25 марта Трамп купил акции TKO Group Holdings на сумму от $ 15 тыс. до $ 50 тыс. Позднее он начал активно рекламировать турнир UFC Freedom 250, который состоится 14 июня на территории Белого дома и будет приурочен к 250-летию независимости США.

Критики уже обвинили президента в возможном конфликте интересов. Представитель организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Джордан Либовиц заявил, что использование Белого дома для продвижения компании, в акции которой инвестировал Трамп, выглядит как один из самых явных примеров смешения государственных и личных интересов.

Сам Трамп ранее называл предстоящий турнир «величайшим шоу на Земле». Организацией события занимается UFC во главе с давним союзником президента Даной Уайтом.

Материалы по теме
Пентагон привлекает военных для UFC в Белом доме, но ехать солдаты должны за свой счёт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android