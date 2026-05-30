Трамп купил акции владельца UFC на фоне продвижения турнира в Белом доме

Президент США Дональд Трамп приобрёл акции компании TKO Group Holdings (владеют UFC и WWE) незадолго до активного продвижения турнира UFC, который пройдёт на лужайке Белого дома. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на финансовую декларацию Трампа.

Согласно опубликованным данным, 25 марта Трамп купил акции TKO Group Holdings на сумму от $ 15 тыс. до $ 50 тыс. Позднее он начал активно рекламировать турнир UFC Freedom 250, который состоится 14 июня на территории Белого дома и будет приурочен к 250-летию независимости США.

Критики уже обвинили президента в возможном конфликте интересов. Представитель организации Citizens for Responsibility and Ethics in Washington Джордан Либовиц заявил, что использование Белого дома для продвижения компании, в акции которой инвестировал Трамп, выглядит как один из самых явных примеров смешения государственных и личных интересов.

Сам Трамп ранее называл предстоящий турнир «величайшим шоу на Земле». Организацией события занимается UFC во главе с давним союзником президента Даной Уайтом.