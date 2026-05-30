Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор сдавал тест на допинг 12 раз за 2026 год

Конор Макгрегор сдавал тест на допинг 12 раз за 2026 год
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор 12 раз за пять месяцев сдавал тест на допинг. Об этом сообщает Championship Rounds в социальной сети Х. Следующий бой иралндца запланирован на 12 июля, Макгрегор встретится с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

По информации источника, самым часто тестируемым бойцом прошлого года стал 35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. Он за весь год сдал 14 тестов.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Материалы по теме
Через медные трубы — к величию в MMA. Биография неповторимого Конора Макгрегора
Через медные трубы — к величию в MMA. Биография неповторимого Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android