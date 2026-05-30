«Кто он вообще такой? Он никому не нужен». Двалишвили — на вопрос об Умаре Нурмагомедове

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что намерен провести трилогию с действующим чемпионом легчайшего веса Петром Яном и не рассматривает поединок против второго номера рейтинга дивизиона Умара Нурмагомедова.

«Я дерусь с Петром Яном, у нас будет трилогия. Даже не спрашивайте меня про Умара Нурмагомедова. Кто он вообще такой? Он никому не нужен», — приводит слова Двалишвили пресс‑служба лиги RAF в соцсетях.

На счету Петра Яна — 20 побед и пять поражений в ММА. Двалишвили имеет 21 победу при пяти поражениях. Оба бойца не выходили в октагон после декабрьского боя.

Умар Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, в его активе 20 побед и одно поражение — как раз от Двалишвили.

Мераб Двалишвили заборол пауэрлифтера Ларри Уилса