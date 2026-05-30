«Просто хочу, чтобы всё закончилось». Дана Уайт — о турнире UFC в Белом доме

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о турнире лиги, который состоится 14 июня на территории Белого дома в столице США Вашингтоне.

«Турнир в Белом доме? Я никогда не нервничаю. Во мне присутствует эта странная особенность — я просто хочу, чтобы всё закончилось, — и не стоит так жить. Ты собираешься пережить невероятный, уникальный опыт, а всё, чего ты хочешь, — чтобы он поскорее закончился. Но просто я сам себя так накручиваю. Вместо того чтобы нервничать, я просто хочу сделать дело, отлично его выполнить и двигаться дальше», — приводит слова Уайта журнал Time.