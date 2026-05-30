«Несёт больше всего бреда». Чарльз Оливейра — о Нейте Диазе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался про 41-летнего бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе американце Нейте Диазе.

«Нейт Диаз несёт всякую чепуху всякий раз, когда берёт в руку микрофон. Он один из тех бойцов, кто несёт больше всего бреда», — сказал Оливейра на YouTube-канале Aviator.

В ночь на 17 мая Диаз совершил возвращение в смешанные единоборства, где в промоушене MVP подрался с Майком Перри и проиграл техническим нокаутом после того, как врач остановил бой из-за обильного кровотечения на лице Нейта.

В своём профессиональном рекорде Диаз имеет 21 победу и 14 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году. Является чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу.