«Лаки-панч никто не отменял». Кравцов высказался о бое Бивол — Айферт

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке в Екатеринбурге между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и 28-летним немецким атлетом Михаэлем Айфертом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Честно сказать, я не вижу таких мест, где Айферт имел бы какое-то преимущество относительно Бивола. С другой стороны, это полутяжёлый вес, лаки-панч никто не отменял. Может, какой-то форс-мажор может помочь Айферту в этом бою, больше не вижу каких-то проблемных зон для Дмитрия», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

