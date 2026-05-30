Кравцов: не вижу Бивола в первом тяжёлом весе, вряд ли это нужно ему и его команде

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о возможном переходе в первый тяжёлый вес 35-летнего чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

«Не вижу Бивола в первом тяжёлом весе, потому что не вижу смысла ему туда подниматься. Там нет имён, с кем он мог бы боксировать. Если только [Джей] Опетайя или [Лоуренс] Околи, но я думаю, что это вряд ли нужно ему, его команде. И для зрителей это не интересно», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В субботу, 30 мая, Дмитрий в Екатеринбурге проведёт поединок с Михаэлем Айфертом.