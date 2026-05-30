Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Много проблем, о которых пока даже не подозреваю». Уайт — о турнире UFC в Белом доме

«Много проблем, о которых пока даже не подозреваю». Уайт — о турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт рассказал о проблемах, которые возникают в ходе подготовки к крупному турниру на территории Белого дома в Вашингтоне.

«Есть много вещей, о которых я пока даже не подозреваю. Есть проблемы, о которых я знаю, и есть проблемы, которые возникнут в ближайшие пару месяцев», — приводит слова Уайта журнал Time.

Полный кард турнира UFC в Белом доме:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
Алекс Перейра — Сириль Ган;
Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
Джош Хокит — Деррик Льюис;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Докас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android