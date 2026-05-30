«Много проблем, о которых пока даже не подозреваю». Уайт — о турнире UFC в Белом доме

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт рассказал о проблемах, которые возникают в ходе подготовки к крупному турниру на территории Белого дома в Вашингтоне.

«Есть много вещей, о которых я пока даже не подозреваю. Есть проблемы, о которых я знаю, и есть проблемы, которые возникнут в ближайшие пару месяцев», — приводит слова Уайта журнал Time.

Полный кард турнира UFC в Белом доме:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;

Алекс Перейра — Сириль Ган;

Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;

Джош Хокит — Деррик Льюис;

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Докас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.