Кравцов: не думаю, что увидим что-то новое в бою Бивола с Бетербиевым

Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о возможной трилогии между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Мне было бы интереснее увидеть бой с Бенавидесом, потому что в принципе мы уже видели два боя с Бетербиевым. Не думаю, что мы там увидим что-то новое. Не говорю, что результат будет таким же, как во втором бою. Тут два боксёра плюс-минус одного уровня. А с Бенавидесом другая история, и, на мой взгляд, она была бы более интересна», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.