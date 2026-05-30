Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 15:30 мск

В данные минуты в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена» проходит турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 77, в главном карде которого в 15:30 начнётся поединок в тяжёлом весе между 34-летним россиянином Сергеем Павловичем и 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой.

Прямой эфир турнира будет показан на платформе UFC Fight Pass и канале «Матч! Боец». Телеканал «Матч ТВ» покажет бои основного карда, трансляция которого будет также доступна на платформе Okko.

Павлович подошёл к поединку с Тейшейрой на серии из двух побед, одержав обе единогласным решением судей. На счету Таллисона восемь побед и одно поражение.