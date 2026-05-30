«Нейт Диаз как спагетти». Хамзат Чимаев объяснил, почему не ест овощи

«Нейт Диаз как спагетти». Хамзат Чимаев объяснил, почему не ест овощи
32-летний бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, объяснил, почему не употребляет овощи.

«Почему не ем овощи? Бро, я не хочу быть худым, как вегетарианцы. Ты видел Нейта Диаза? Он как спагетти, бро. Вот почему мне нужно мясо. Взять, например, Италию. Сколько там бойцов? Потому что они едят одну пасту», — сказал Чимаев на YouTube-канале Армана Царукяна.

В ночь на 10 мая Хамзат проводил первую защиту своего титула в среднем весе и проиграл Шону Стрикленду. Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед.

