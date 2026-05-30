Ал Сиеста: Айферта зря недооценивают, но Бивол — фаворит

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о предстоящем поединке между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и 28-летним немецким атлетом Михаэлем Айфертом.

«Айферт, кстати, очень компетентный соперник, нормальный. Его зря недооценивают, думают, что он ноунейм. Он компетентный, он давно уже обязательный претендент в этом весе. Он ждал чуть ли не больше года, по-моему, и я думаю, что он бой серьёзный покажет. Я не думаю, что там будет прям мисматч. Бивол — фаворит, потому что у Бивола такой стиль. Дима умеет находить пути как выигрывать», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.