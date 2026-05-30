Ал Сиеста: принял бы участие в организации боя Бивол — Бетербиев, это возможно

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста выразил свою готовность организовать в России третий поединок между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и бывшим абсолютным чемпионом полутяжёлого веса Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Дальше двигаться в сторону Артура Бетербиева, третьего боя. Я бы с удовольствием принял участие в организации этого боя. В России, конечно. Кому этот бой более актуален, чем нам. Это возможно, 100%. Главное, чтобы команда Бивола согласилась, потому что команда Бетербиева уже согласна», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

