Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Ислам Махачев провёл тренировку с тремя олимпийскими чемпионами

Видео: Ислам Махачев провёл тренировку с тремя олимпийскими чемпионами
Комментарии

В социальных сетях появились видеоролики из тренировочного лагеря 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева, где он провёл занятия сразу с тремя олимпийскими чемпионами.

Сначала Ислам отработал боксёрскую технику вместе с прославленным 31-летним представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым, который завоевал две золотые медали в тяжёлом весе на Олимпиаде в Токио и в Париже.

Затем Махачев занялся борьбой вместе с 27-летним олимпийским чемпионом Разамбеком Жамаловым.

А завершил тренировку россиянин отработкой ударов ногами, в чём ему помог 24-летний тхэквондист Улугбек Рашитов, который стал обладателем золотых медалей на Олимпиаде в Токио и Париже.

Материалы по теме
Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android