Видео: Ислам Махачев провёл тренировку с тремя олимпийскими чемпионами

В социальных сетях появились видеоролики из тренировочного лагеря 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева, где он провёл занятия сразу с тремя олимпийскими чемпионами.

Сначала Ислам отработал боксёрскую технику вместе с прославленным 31-летним представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым, который завоевал две золотые медали в тяжёлом весе на Олимпиаде в Токио и в Париже.

Затем Махачев занялся борьбой вместе с 27-летним олимпийским чемпионом Разамбеком Жамаловым.

А завершил тренировку россиянин отработкой ударов ногами, в чём ему помог 24-летний тхэквондист Улугбек Рашитов, который стал обладателем золотых медалей на Олимпиаде в Токио и Париже.