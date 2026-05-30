«Отвратителен в других видах спорта». Кормье — о Джоне Джонсе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался о навыках в других видах спорта бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса.

«Джон Джонс отвратителен в других видах спорта. Извините. Он хороший боец. Потрясающий боец. Но я не знаю, может ли он играть во что-то ещё. Мы пробивали штрафные. Мариф был вратарём. И я положил пару мячей в «девятку». И он спросил меня: «Ты играл раньше?» Я сказал: «Никогда». А он такой: «Ну, это было довольно впечатляюще». Я говорю: «Потому что я спортсмен. Ты бьёшь по мячу — ты должен это уметь. Ты бросаешь баскетбольный мяч — должен уметь. Ты ловишь футбольный мяч — должен уметь. Когда ты спортсмен, ты должен уметь это делать», — сказал Кормье на YouTube-канале ALF Global.