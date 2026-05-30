Ал Сиеста: Бивол, Бетербиев, Бенавидес — такой мощный «любовный» треугольник

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о противостоянии между 35-летним чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, бывшим абсолютным чемпионом полутяжёлого веса Артуром Бетербиевым и непобеждённым действующим обладателем чемпионского титула WBC в полутяжёлом весе Дэвидом Бенавидесом.

«Бой Бивол — Бенавидес? Очень интересен, да. И Бетербиев — Бенавидес, и Бивол — Бенавидес. Вообще вот эта тройка: Бивол, Бетербиев, Бенавидес. «Любовный» треугольник такой мощный. Очень здорово было бы», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.