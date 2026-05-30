Промоутер рассказал, что ждёт Гассиева в случае победы над Тони Йока

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о будущем обладателя регулярного титула WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева, который 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19 сразится с с французским атлетом и олимпийским чемпионом Тони Йока.

«Что ждёт Гассиева в случае победы над Йокой? Прямо звёздные бои. Там уже элита: Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Агит Кабайел, Фабио Уордли, Даниэль Дюбуа, Джаррелл Миллер, Мозес Итаума. Ну там звёзды уже все. Вот такие бои. Будем работать, всё зависит от финансов и желания, как я всегда говорил», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.