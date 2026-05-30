Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: прямая онлайн-трансляция боя началась

Началась прямая онлайн-трансляция поединка между 34-летним россиянином Сергеем Павловичем и 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой, который проходит в рамках турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 277 в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена».

В поединке, который прошёл перед встречей Павловича и Тейшейры, в октагоне встретились два представителя легчайшего весе — японский атлет Кай Асакура и американец Кэмерон Смотерман. Поединок завершился в первом раунде победой нокаутом со стороны японца.

В главном бою вечера сразятся представитель Китая Сонг Ядонг и бразилец Дейвисон Фигейреду.