Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск

Сегодня, 30 мая, ориентировочно в 21:30 мск начнётся главный поединок боксёрского вечера на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, в рамках которого 35-летний чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол сразится с 28-летним немецким атлетом Михаэлем Айфертом.

Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, а в 2025 году — абсолютным чемпионом после двух поединков с уроженцем Чечни Артуром Бетербиевым. В своём последнем бою Дмитрий победил в реванше Артура Бетербиева. Айферт подошёл к бою с Дмитрием на серии из семи побед.