Сергей Павлович за 39 секунд победил Таллисона Тейшейру

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, в главном карде турнира Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 277 в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена», одержал победу над 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой.

Поединок завершился в первом раунде спустя 39 секунд после его начала. Сначала российский атлет провёл хорошую ударную комбинацию, пошатнув оппонента ростом в 201 см, а затем ещё раз удачно попал и бросился добивать Тейшейру. Судья остановил россиянина, обозначив его победу.

Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году.