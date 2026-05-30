«Дана Уайт, дай мне бой за пояс». Сергей Павлович прокомментировал победу над Тейшейрой

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, отреагировал на победу нокаутом над бразильцем Таллисоном Тейшейрой в первом раунде главного карда Fight Night 277.

«Китай, здравствуйте. Я чувствую вашу поддержку. Очень приятно! Мы разговаривали и размышляли, буду ли я просить бой за пояс, если будет красивый нокаут. И сейчас я это сделаю. Я проделал работу. И хочу обратиться к Дане Уайту. Дана, дай мне бой за пояс. Или претендентский бой. Я хочу пояс. Мне без разницы, кто победит: Ган или Перейра. Я тренируюсь, я пашу. Я здесь для того, чтобы забрать пояс. Я хочу пояс», — сказал Сергей Павлович после боя.