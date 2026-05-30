Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Дана Уайт, дай мне бой за пояс». Сергей Павлович прокомментировал победу над Тейшейрой

«Дана Уайт, дай мне бой за пояс». Сергей Павлович прокомментировал победу над Тейшейрой
Комментарии

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, отреагировал на победу нокаутом над бразильцем Таллисоном Тейшейрой в первом раунде главного карда Fight Night 277.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

«Китай, здравствуйте. Я чувствую вашу поддержку. Очень приятно! Мы разговаривали и размышляли, буду ли я просить бой за пояс, если будет красивый нокаут. И сейчас я это сделаю. Я проделал работу. И хочу обратиться к Дане Уайту. Дана, дай мне бой за пояс. Или претендентский бой. Я хочу пояс. Мне без разницы, кто победит: Ган или Перейра. Я тренируюсь, я пашу. Я здесь для того, чтобы забрать пояс. Я хочу пояс», — сказал Сергей Павлович после боя.

Материалы по теме
UFC Макао: Павлович уничтожил Тейшейру! Понадобилось меньше минуты. LIVE
Live
UFC Макао: Павлович уничтожил Тейшейру! Понадобилось меньше минуты. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android