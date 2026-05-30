Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович вышел на первое место по победам нокаутом в UFC среди россиян

Сергей Павлович вышел на первое место по победам нокаутом в UFC среди россиян
Комментарии

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, вышел на первое место среди россиян по победам нокаутом в промоушене Даны Уайта после своего триумфа над 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC 277.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

Встреча с бразильцем завершилась на 40-й секунде первого раунда после удачной связки атак от россиянина. Для Сергея эта победа нокаутом стала седьмой в UFC. Примечательно, что все его досрочные победы пришлись на первый раунд.

До поединка с Тейшейрой Палович делил первое место с Магомедом Анкалаевым и Александром Волковым, на счету которых также шесть побед нокаутом.

Пять побед нокаутом на счету Олега Тактарова.

Материалы по теме
UFC Макао: Павлович уничтожил Тейшейру! Понадобилось меньше минуты. LIVE
Live
UFC Макао: Павлович уничтожил Тейшейру! Понадобилось меньше минуты. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android