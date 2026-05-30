Сергей Павлович вышел на первое место по победам нокаутом в UFC среди россиян

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, вышел на первое место среди россиян по победам нокаутом в промоушене Даны Уайта после своего триумфа над 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC 277.

Встреча с бразильцем завершилась на 40-й секунде первого раунда после удачной связки атак от россиянина. Для Сергея эта победа нокаутом стала седьмой в UFC. Примечательно, что все его досрочные победы пришлись на первый раунд.

До поединка с Тейшейрой Палович делил первое место с Магомедом Анкалаевым и Александром Волковым, на счету которых также шесть побед нокаутом.

Пять побед нокаутом на счету Олега Тактарова.