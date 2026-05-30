Видео: победа Сергея Павловича нокаутом над Таллисоном Тейшейрой

Появился видеоролик, на котором запечатлён момент победы 34-летнего россиянина Сергея Павловича, выступающего в тяжёлом весе UFC, в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой в первом раунде главного карда турнира Fight Night 277, который состоялся в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена».

Поединок завершился в первом раунде спустя 39 секунд после его начала. Сначала российский атлет провёл хорошую ударную комбинацию, пошатнув оппонента ростом в 201 см, а затем ещё раз удачно попал и бросился добивать Тейшейру. Арбитр остановил россиянина, присудив ему победу.