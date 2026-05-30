Сонг Ядонг «гиольтиной» во втором раунде победил Дейвисона Фигейреду

28-летний китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг одержал победу в главном бою турнира UFC Fight Night 277, который прошёл 30 мая в Макао, Китай, на «Гэлакси Арене», над 38-летним бразильцем Дейвисоном Фигейреду, являющимся бывшим двойным чемпионом дивизиона.

Поединок завершился во втором раунде после того, как китайский атлет смог заблокировать проход бразильца и поймать его на удушающий приём под названием «гиольтина». Спустя пару секунд Фигейреду постучал рукой по ноге китайца, обозначив сдачу в поединке.

В своём последнем бою Сонг встречался с Шоном О'Мэлли и проиграл единогласным судейским решением.