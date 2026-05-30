Сергей Павлович одержал 21-ю победу в карьере ММА

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, одержал 21-ю победу в смешанных единоборствах на профессиональном уровне после своего триумфа над 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC 277, который состоялся в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена».

Поединок завершился в первом раунде спустя 39 секунд после его начала. Сначала российский атлет провёл хорошую ударную комбинацию, пошатнув оппонента ростом в 201 см, а затем ещё раз удачно попал и бросился добивать Тейшейру. Судья остановил россиянина, обозначив его победу.

Свою дебютную победу в профессионалах Сергей одержал 20 декабря 2014 года в промоушене Fight Nights, когда техническим нокаутом одолел своего соотечественника Александра Деревянко.