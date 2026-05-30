Главная Бокс/ММА Новости

«Полный газ». Сергей Павлович заявил о готовности встретиться с победителем Ган — Перейра

«Полный газ». Сергей Павлович заявил о готовности встретиться с победителем Ган — Перейра
34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, заявил о готовности встретиться с победителем боя за временный титул между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом, которые подерутся на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

— Готов ли сейчас Сергей Павлович и насколько жаждет получить титульник?
— Конечно, готов. Думаю, зрелищные бои продвигают вперёд, и я бы хотел подраться за титул. С победителем боя [Перейра — Ган]. Кто выиграет — полный газ.

— Неважно с кем — Перейра или Ган?
— Без разницы, — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 30 мая, Павлович нокаутировал в первом раунде 26-летнего представителя Бразилии Таллисона Тейшейру на турнире UFC 277, который состоялся в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена».

