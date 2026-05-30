Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович одержал девятую победу в UFC

Сергей Павлович одержал девятую победу в UFC
Комментарии

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, одержал девятую победу в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

Сегодня, 30 мая, он одержал триумф над 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC 277, который состоялся в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена». Поединок завершился в первом раунде на 39-й секунде нокаутом со стороны российского бойца.

Свой первый бой в UFC Павлович провёл 24 ноября 2018 года с нидерландцем Алистером Оверимой, но проиграл техническим нокаутом. Затем российский атлет одержал шесть побед кряду, а сама серия прервалась в 2023-м после поражения от Тома Аспиналла.

Материалы по теме
«Полный газ». Сергей Павлович заявил о готовности встретиться с победителем Ган — Перейра
Материалы по теме
Потушил огромного бразильца за 39 секунд. Брутальная победа Павловича
Видео
Потушил огромного бразильца за 39 секунд. Брутальная победа Павловича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android