Сергей Павлович одержал девятую победу в UFC

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, одержал девятую победу в промоушене Даны Уайта Ultimate Fighting Championship.

Сегодня, 30 мая, он одержал триумф над 26-летним представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC 277, который состоялся в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена». Поединок завершился в первом раунде на 39-й секунде нокаутом со стороны российского бойца.

Свой первый бой в UFC Павлович провёл 24 ноября 2018 года с нидерландцем Алистером Оверимой, но проиграл техническим нокаутом. Затем российский атлет одержал шесть побед кряду, а сама серия прервалась в 2023-м после поражения от Тома Аспиналла.