Сергей Павлович одержал первую досрочную победу с 2023 года

34-летний россиянин Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, одержал первую с 2023 года досрочную победу в промоушене Даны Уайта.

UFC 2026. UFC Fight Night 277, Макао, Китай
Сергей Павлович (W) — Таллисон Тейшейра
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Сергей Павлович
Окончено
KO
Таллисон Тейшейра

За 39 секунд в первом раунде Сергей нокаутировал 26-летнего представителя Бразилии Таллисона Тейшейру на турнире UFC 277, который состоялся в Макао, Китай, на стадионе «Гэлакси Арена».

Свою предыдущую досрочную победу россиянин одержал 22 апреля 2023 года, когда техническим нокаутом одолел Кёртиса Блэйдса. Затем Павлович дважды проиграл — нокаутом британцу Тому Аспиналлу и единогласным судейским решением Александру Волкову.

В 2025-м Сергей вышел на победную серию, дважды выиграв судейскими решениями.

