39 секунд — третья по скорости победа Павловича в карьере, но самая быстрая в UFC

Российский тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал Таллисона Тейшейру на UFC Fight Night 277 в Макао за 39 секунд. Это третья по скорости победа в карьере 34-летнего бойца, но самая быстрая за всё время его выступлений в UFC.

Быстрее Павлович побеждал только дважды — в 2015 году. В марте 2015-го он нокаутировал Сергея Буйначева за 20 секунд, а в июле того же года — Владимира Дайнеко за 24 секунды. Оба поединка проходили на российских турнирах Fight Nights.

В UFC же победа над Тейшейрой стала для Павловича самой быстрой. Предыдущий рекорд россиянина в организации составлял 54 секунды — именно столько потребовалось Сергею, чтобы нокаутировать Тая Туивасу в декабре 2022 года.

