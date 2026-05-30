Фото: раздевалка Дмитрия Бивола с флагами России и Кыргызстана перед боем с Айфертом

Пресс-служба RCC опубликовала фото раздевалки бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола в преддверии его боя с обязательным претендентом на титул по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом. Их поединок пройдёт сегодня, 30 мая, в Екатеринбурге и начнётся ориентировочно в 21:30 мск.

В раздевалке Дмитрия можно заметить флаги России и Кыргызстана, стран, которых он традиционно представляет. Бой будет носить титульный характер – на кону будут стоять пояса WBA, IBF и The Ring в полутяжёлом весе.

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.