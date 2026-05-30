Топурия: Усик мог бы добиться успеха в UFC

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что не имеющий поражений 39-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик смог добиться успеха в ММА, в частности в UFC.

«То, как Усик двигается… Кажется, у него есть и какая-то борцовская база. Ещё и учитывая его весовую категорию – он супертяжеловес. Он просто монстр. Если Усик отработает хорошую защиту от тейкдаунов — а руки у него уже есть – да, он мог бы добиться определённого успеха в UFC», – приводит слова Топурии аккаунт Source of Boxing в социальной сети.